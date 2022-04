Grugliasco, Vito Coviello il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle

È Vito Coviello il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Grugliasco.

Program Manager IT in pensione, esperto in gestione di progetti e programmi complessi nell’ambito del settore commerciale e di innovazione tecnologica del trasporto merci e del trasporto regionale, Vito Coviello - grugliaschese di lunga data - ha 63 anni e ha deciso di impegnarsi nella politica locale per mettersi al servizio degli altri.

“Considero la politica una missione, una fase della vita da dedicare attivamente agli interessi della collettività - dichiara - Metterò a disposizione dei cittadini di Grugliasco il mio tempo e la mia esperienza professionale, acquisita in una delle più grandi aziende di trasporto pubblico del nostro Paese. Sono convinto che anche nella politica siano indispensabili progettualità e progettazione e che nessun risultato possa essere raggiunto se non si è capaci di fare della politica una “missione”. Il successo di un progetto dipende da molteplici fattori, nella gestione amministrativa di una città sono la capacità di ascolto dei bisogni delle persone, la capacità di gestire le priorità, la consapevolezza che nessuno deve essere lasciato indietro, l’attenta pianificazione per giungere agli obiettivi e il saper trovare le coperture economiche”.

Vito Coviello collabora con la AIDR (Italian Digital Revolution), associazione che non ha scopo di lucro e si occupa della diffusione del digitale nel settore della pubblica amministrazione e nel settore privato. Scrive articoli su testate on-line sul tema della digitalizzazione dei processi e dell’innovazione. Tra gli hobby, la lettura e il trascorrere il tempo al mare e in montagna con la famiglia.

“Mi candido - prosegue - perché raggiunta la pensione ho il tempo per dedicarmi a tempo pieno a questo nuovo impegno politico e, soprattutto, perché credo che gli ideali fondanti del MoVimento siano un valore da difendere e rafforzare sul territorio come quello di Grugliasco”.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma elettorale. Un programma in piena discontinuità con le precedenti amministrazioni. Tra i temi da affrontare: ingenti modifiche al piano regolatore contro la cementificazione, una pianificazione che aiuti i giovani a trovare lavoro e avviare nuove start up valorizzando la nuova Città delle Scienze e dell'Ambiente, strumenti per contrastare il disagio sociale e la povertà, interventi per le periferie ormai dimenticate.

“Le amministrazioni grugliaschesi che si sono susseguite negli ultimi anni non si sono mai confrontate con una vera proposta alternativa, a scapito del rinnovamento della nostra città - conclude Vito Coviello - Mettermi al servizio di Grugliasco è per me un onore, sarò un cittadino al servizio di tutta la comunità”.