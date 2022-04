Terribile incidente in corso Agnelli: auto si schianta contro un palo della luce

Un botto fortissimo e tanta paura. Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 10, in corso Agnelli angolo via Filadelfia.

Presente anche la polizia di Stato e la polizia municipale: la dinamica del sinistro, avvenuto a due passi dal Pala Olimpico dove sono in arrivo le delegazioni straniere per Eurovision, è ancora in fase di accertamento. Non note, al momento, le condizioni dei conducenti e dei passeggeri. Seguiranno aggiornamenti.