Il ricordo di Moncalieri dei due carabinieri eroi uccisi 45 anni fa

A distanza di 45 anni dal loro sacrificio a difesa della legalità, Moncalieri ha ricordato Tonino Gubbioni e Giuseppe Terminiello, i due carabinieri uccisi barbaramente mentre erano impegnati nello svolgimento delle loro funzioni.

Il sindaco Paolo Montagna ha rievocato così quella notte del 2 maggio 1977. "Una notte tragica per la Città. I due militari stanno percorrendo via Tiepolo a bordo della loro “gazzella” di pattuglia, quando vengono raggiunti da colpi di mitra. Entrambi perdono la vita nell’agguato, entrambi lasciano la moglie e due figli". Per questo, nella mattina di oggi, il primo cittadino, insieme al Comandante della compagnia di Moncalieri, il maggiore D’Aleo, e alla presenza del Comandante Provinciale, generale Lunardo e del comandante del 1° Reggimento, colonnello Intermite, ha voluto celebrare il 45esimo anniversario di quella tragedia, con un momento solenne di raccoglimento e con la deposizione di una corona al monumento di via Einaudi.