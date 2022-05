Dal 3 al 20 maggio chiusa la strada provinciale 33 “della Val Grande"

Per interventi di sistemazione delle protezioni laterali lungo la Sp. 33 “della Val Grande” nel comune di Chialamberto si rende necessario istituire dal km 9+900 al km 10+200 il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia; se necessario anche istituire un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, o la temporanea sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli, con deviazione su percorso alternativo dal 3 al 20 maggio 2022 dalle ore 8 alle ore 18.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml