Da Siena a Torino, per un pranzo al Cambio: prosegue il giro d'Italia di Mr. Facebook Mark Zuckerberg

Nei giorni scorsi era stato fotografato a Siena, oggi invece è stato avvistato a Torino, per un pranzo in uno dei locali più chic della città: Mark Zuckerberg è impegnato in una sorta di giro d'Italia che oggi lo ha portato al Cambio, come svelato dallo chef stellato Matteo Baronetto.

Il cuoco ha pubblicato una foto su suo account Instagram con una didascalia che non lascia dubbi: "Una Meta-visita oggi a pranzo". Non si è trattato di un sosia, ma di Mr. Facebook in persona, che ha scelto di mangiare al Cambio come capita a molti personaggi famosi e vip di passaggio a Torino.