Le statistiche del Lotto aggiornate

Il Gioco del Lotto ha una genesi molto antica e, almeno nella formula che conosciamo in Italia, deriva direttamente da una pratica che si teneva a Genova nel XVI secolo nota come "gioco del seminario" che, perfezionata con l'andare del tempo, fu in seguito estesa a tutta la nostra Penisola. Oggi è uno dei giochi più apprezzati e conosciuti e la sua longevità, che dura da oltre 500 anni, conferma la sua importanza nel panorama dei giochi in Italia nonostante il gran numero di alternative. Ma c’è di più, probabilmente non tutti sanno che parte dei proventi di questo gioco vengono utilizzati per sostenere il patrimonio culturale italiano.

Con una così lunga storia alle spalle nel corso degli anni vi sono state diverse modifiche e sono stati sviluppati diversi metodi, matematici e statistici, per scegliere i numeri in modo da raggiungere i criteri di gioco ottimali per la vincita.

Nella versione moderna che tutti conosciamo, il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote più quella Nazionale. Le ruote rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. La ruota Nazionale non è associata ad alcuna città.

Su ogni ruota, da un punto di vista matematico, ciascun numero ha 1 probabilità su 18 di essere estratto e questa probabilità non cambia ad ogni estrazione. Tuttavia, nel tempo si è notato come alcuni numeri escano più di frequente rispetto ad altri numeri che invece vengono estratti di rado, talvolta anche dopo decine o centinaia di estrazioni.

Per questo motivo gli appassionati del Gioco del Lotto seguono con interesse le statistiche dei numeri frequenti Lotto e dei ritardi.

L’analisi dei numeri ritardatari ha alla base la teoria per cui alcuni numeri, una volta estratti, ritardano la loro uscita di un certo numero di estrazioni, di norma circa 90, e che più il ritardo è ampio e più alte siano le probabilità che venga estratto su quella data ruota.

I numeri frequenti del Lotto hanno una base più semplice poiché vengono riportati quei numeri che sono usciti consecutivamente per più estrazioni, e il giocatore può dunque valutare se sia il caso o meno di indicare quel numero nella schedina.

Dai numeri frequenti, infine, si individua un’ulteriore teoria basata sui cosiddetti numeri spia, che si distinguono tra “numeri spia” e “numeri spiati”. I primi sono i numeri estratti che la tradizione vuole presagiscano determinati numeri vincenti e i secondi sono i numeri che si crede abbiano maggiori probabilità di essere estratti nelle successive estrazioni.

I giocatori del Gioco del Lotto possono quindi fare pronostici e lasciarsi ispirare nella compilazione della propria schedina consultando queste statistiche relative alle estrazioni del gioco.

Si seguito i 10 numeri ritardatari assoluti di oggi:

Numero - Ruota - Ritardi

8 - Ruota di napoli - 160

6 - Ruota di Palermo - 117

15 - Ruota di Cagliari - 112

15 - Ruota di Torino - 97

21 - Ruota di Roma - 90

45 - Ruota di Torino - 89

82 - Ruota Nazionale - 88

45 - Ruota di Palermo - 87

44 - Ruota di Milano - 85

40 - Ruota di Torino - 82

Questi 10 numeri ritardatari assoluti di oggi:

Numero - Ruota - Frequenza (n° di uscite in 100 estrazioni)

78 - Ruota di Torino - 14

74 - Ruota di Napoli - 13

84 - Ruota di Napoli - 13

90 - Ruota di Venezia - 13

54 - Ruota di Bari - 12

61 - Ruota di Milano - 12

7 - Ruota Nazionale - 12

17 - Ruota di Torino - 12

28 - Ruota di Genova - 12

87 - Ruota di Palermo - 12