"Cercando Fabrizio e.." proroga il concorso letterario e si prepara per il Salone del Libro

L’ottava edizione del concorso letterario istituito dall’Associazione “Cercando Fabrizio e…” si intitola “Caro Fabrizio, ti racconto e se domani?” ed è come sempre aperta a chiunque voglia esprimere e imprimere su carta un ricordo in forma scritta o illustrata. La data di scadenza per far pervenire i racconti è stata prorogata al 28 maggio 2022 (farà fede la data dell’e-mail).

Il concorso è intitolato a Fabrizio Catalano ed è dedicato a chi lo ha conosciuto e a chi, pur non conoscendolo, ne è diventato amico grazie al racconto e alle testimonianze della sua storia. Per scaricare il bando completo www.fabriziocatalano.it. Nei testi e nelle illustrazioni è possibile includere Fabrizio come “protagonista”, come personaggio o scegliere di coinvolgerlo anche come semplice ascoltatore, perché ancora una volta il concorso è intitolato a lui, ma è dedicato contemporaneamente a chi lo ha conosciuto e a chi non lo ha mai incontrato e ha imparato a conoscerlo attraverso il racconto o le testimonianze della sua storia.

La presidente dell’Associazione, Caterina Migliazza, ha così spiegato la decisione di allungare la finestra temporale per poter presentare i propri elaborati: “Il concorso letterario è nato proprio con l’intenzione di offrire alle persone un prezioso strumento di cura, di terapia. E mai come in questo periodo c’è bisogno di lenire preoccupazioni e ansie: dopo la pandemia, ecco la guerra a pochi passi da noi. Da qui la scelta di dare tempo fino al 28 maggio per poter partecipare, offrendo così un’occasione in più a quanti vogliano provare a mettere su carta, primo passo verso una rinascita, la speranza d'un domani migliore”. Continua Migliazza: “Sicuramente anche la concomitanza della Festa della Mamma e del Salone del Libro offre a quanti ne vogliano approfittare ulteriori occasioni di riflessione, ma soprattutto uno spazio di ascolto e di conoscenza reciproca”.