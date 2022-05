Eutanasia, il Consiglio comunale invita la Regione a vigilare sulla garanzia di cure a tutte le persone che ne hanno bisogno

In tema di eutanasia la Sala Rossa ha approvato nella seduta di oggi pomeriggio un atto di indirizzo sottoscritto da sette consiglieri di maggioranza. Ventidue i voti favorevoli dell’Aula; quattro le astensioni.

Il Consiglio comunale impegna la Giunta a sollecitare il Parlamento a legiferare in materia approvando la proposta di legge - il DdL ‘disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita’ - in discussione alle Camere.

L’Ordine del giorno invita la Regione Piemonte a vigilare affinché siano garantite le cure sanitarie – in particolare il sostegno vitale, la sedazione, le cure palliative - a tutte le persone che ne hanno bisogno e diritto.