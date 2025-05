"Situazione delicata e difficile": una delegazione del Pd in visita al Cpr di corso Brunelleschi

“Come ci aspettavamo - hanno dichiarato gli esponenti dem dopo la visita - la situazione all'interno del Cpr è difficile. Al momento sono circa una trentina i trattenuti rispetto ai 57 presenti la scorsa settimana, circa 27 dunque le persone trasferite in altri Cpr dopo i fatti di venerdì. Diverse zone della struttura sono ancora inutilizzabili, oltre che per gli avvenimenti dei scorsi giorni, anche perché devono essere completati i lavori all’interno del centro. Abbiamo fatto richiesta di alcuni dati su vari aspetti tra cui quello sanitario, che al momento non disponibili nella loro interezza e che ci verranno forniti nei prossimi giorni”.