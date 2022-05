Da Brahms a Grieg, passando per le atmosfere di Astor Piazzolla. È stata una serata di suggestioni ed emozioni quella ospitata per Intrecci musicali al Coro di Santa Pelagia in via San Massimo, a Torino

Pubblico coinvolto ed entusiasta per il programma che ha la direzione artistica affidata a Valentina Lombardo e Umberto Santoro.