La fotografia diventa "Liquida" con il nuovo festival di Paratissima [FOTO]

Prima edizione di Liquida, il Photofestival curato da Laura Tota all’interno del progetto di Paratissima che come mission principale ha quella di riportare al centro la fotografia contemporanea.

“Torino ha un legame storico con la fotografia - spiega Tota - ma mancava un festival che restituisse la la natura meno istituzionale dell'immagine contemporanea”

Fil rouge dell’esposizione allestita fino al 29 maggio nello spazio di Artiglieria fotografica “Look Beyond”, un invito a guardare oltre la società e il mondo attuale attraverso il mezzo fotografico. Tema analizzato da 20 artisti nazionali e internazionali, alcuni già affermati messi in relazione con altri giovani ed emergenti, tutti selezionati tramite concorsi e poi allestiti nelle diverse sezioni in mostra all'Artiglieria.

In mostra

La prima sezione si intitola "Liquida Exhibition" ed è una selezione dei migliori progetti candidati per il tema di questa edizione e ospitata all'intero delle ex Scuderie. Ad accogliere il pubblico è l'opera emblematica "Phantom Lineage" di Duy Nguyen, un esperimento che racconta la preoccupazione del giovane fotografo norvegese di non ricordare il proprio volto e le proprie radici taiwanesi, ora che ha perso entrambi i genitori, ma anche di non poter vedere il suo volto maturare, considerata l'età media di vita dei suoi famigliari. Sempre suo un video che ripercorre le difficoltà delle migrazioni, il dover lasciare tutto alle spalle fin anche i vestiti, tema che torna più che mai attuale oggi con la guerra in corso in Ucraina. E poi ancora tanti altri giovani fotografi come quella di Cinzia Laliscia "Finalmente posso andare" che in modo personale e intimistico analizza il senso di perdita per la morte dei propri cari a causa del Covid. Ma anche il lavoro di Cristina Rizzi Guelfi "We need a face". ironico sulla figura della donna nella pubblicità e nel marketing, ieri come oggi.

Nel galoppatoio invece trova posto la sezione Liquida Grant, premio che seleziona giovani talenti della fotografia su temi di attualità. Esposti sono i dieci lavori dei finalisti: Giacomo Bianco, Marco del Zotto, Kety Duran, Riccardo Fasana, Lorena Florio, Sara Gentilini, Georgia Kontodimou, Elisa Moro, Alessandra Scoppetta e Carla Sutera Sardo. Premio Image Nation a Federico Masini.

Presenti in mostra anche gli altri progetti espositivi: Look Beyond Landscape "Paesaggio Fontanesi", Look Beyond Homeland "Where my feet stand" e Look Beyond Music "Dirty Dancing".

Per info: https://paratissima.it/liquida-photo-festival/