Dentro e fuori la scuola a Moncalieri proseguono le "Storie cucite a mano"

Al Polifunzionale Don P.G. Ferrero di Moncalieri prosegue la Primavera di Storie cucite a mano, progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Sabato 7 maggio alle 10:30 nel Salone Ovale in scena lo spettacolo "Elisir d'amore" di e con Luigi Orfeo e pupazzi di Stefano Sartore. Una narrazione musicale ispirata all’opera lirica "L'Elisir d’Amore" di Gaetano Donizetti. Volando sulle note dell’orchestra Orfeo racconta la storia d’amore tra Adina e Nemorino, facendo innamorare grandi e piccini di questa grande storia. Un’esplosione di energia, risate ed emozione per tutta la famiglia. Nei giorni scorsi, inoltre, sul pavimento del cortile sono stati ultimati i lavori di realizzazione di "Multi-playground". L'opera artistica con giochi dipinti e arte grafica è stata realizzata dagli artisti di WASP Crew in collaborazione con Truly Design Studio grazie anche alla partecipazione di un gruppo di "abitanti" del Ferrero che si sono cimentati nel decorare pannelli e fioriere del giardino.



Il progetto triennale, che coinvolge anche Lecce e Roma, continua ad essere molto apprezzato dalle bambine e dai bambini (dai 5 ai 14 anni), dalle loro famiglie, dal corpo docente e da tutta la comunità della borgata di Santa Maria e dell’intera città. "Il progetto mi ha aiutato molto a crescere mentalmente e imparare ad avere rapporti diversi con i miei coetanei e la mia famiglia": un bambino di Moncalieri racconta così Storie cucite a mano. In questi anni i contraccolpi della pandemia hanno sicuramente condotto a rimodulazioni e innovazioni ma non hanno mai scalfito il senso e l’impatto complessivo del progetto.

In quindici classi (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) il lavoro di educativa di plesso, in questi mesi, ha coinvolto circa 300 bambine e bambini e 52 tra docenti ed educatori. Il 9 aprile si è concluso Spazi in crescita, ciclo di progettazione partecipata con le famiglie, con l’istallazione di un percorso sensoriale alla scuola Battisti che ha coinvolto 40 famiglie di alunni che frequentano il plesso. È stato pensato anche un percorso di formazione con la partecipazione di 25 educatori ed insegnanti affinché Storie cucite a mano possa essere un’esperienza da proseguire anche dopo la conclusione del progetto. La metodologia di riferimento sperimentata in questi anni è quella dell’educazione socio-affettiva per promuovere la crescita affettiva, emotiva e socio-relazionale degli allievi sia come singoli che come gruppo.



Allo stesso tempo il progetto ha animato la borgata di Santa Maria, contribuendo a rendere il Polifunzionale Don P.G. Ferrero uno luogo duttile e sempre più vivo e ospitale. Gli spazi di apprendimento settimanale offrono a 30 bambini e bambine occasioni di studio cooperativo e supporto extrascolastico, gli incontri con le 35 famiglie dei Community workers animano i mercoledì pomeriggio con attività sempre diverse proposte dal gruppo e che valorizzano le risorse che ciascuno è in grado ed ha voglia di condividere. Un gruppo di 18 bambini partecipa al percorso di Musical Theatre per scoprire la musica divertendosi. I fine settimana sono inoltre stati animati da oltre 20 appuntamenti: letture, spettacoli e animazioni di comunità che proseguiranno in una ricca programmazione estiva. Fuori da Santa Maria prosegue, inoltre, la collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, con appuntamenti outdoor settimanali ed eventi formato famiglia.



In autunno è partito anche il servizio “Famiglia con Famiglia”, che coinvolge due famiglie per un periodo di tempo definito. Ad oggi sono stati avviati 2 affiancamenti che permettono di valorizzare il mutuo aiuto tra famiglie a supporto di chi sta attraversando un periodo di difficoltà. Continua inoltre la ricerca di famiglie solidali che possano mettersi a disposizione. L’attività è un’iniziativa dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, l’ASL To 5, la Città di Moncalieri, la Fondazione Paideia e il Coordinamento Genitori Democratici – Mario Grasso con il supporto del progetto “Storie cucite a mano”.

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Info su www.conibambini.org.