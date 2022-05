Fondo vita nascente: è polemica anche in Circoscrizione 4 sulla proposta di Fratelli d'Italia

Polemica anche in Circoscrizione 4, sul tema del Fondo vita nascente. È successo ieri sera durante la seduta del Consiglio. "La maggioranza, a trazione Partito Democratico, ha bocciato il documento con cui proponevamo un sostegno al Fondo - dicono i consiglieri di Fratelli d’Italia, Raffaele Marascio e Luca Maggia -. Si tratta dello strumento voluto dall’assessore regionale di Fratelli d’Italia alle politiche sociali Maurizio Marrone, che prevede lo stanziamento di 400.000 euro per aiutare le madri in difficoltà economica che vorrebbero intraprendere una gravidanza, ma non possono per motivi economici".

