Lunedì l'Europa festeggia il compleanno all'Eurovillage: sul palco il rapper italo-ucraino Slava e Negrita

L'Europa lunedì festeggia il "compleanno" sul palco dell'Eurovision Village e lancia un messaggio per la pace. L'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza a Milano della Commissione Europea hanno infatti organizzato una serie di eventi al parco del Valentino, in occasione degli Eurovision Song Contest.

A dare il via alle iniziative, questa mattina, una conferenza al Media Center di Palazzo Madama. "L'Eurovision - ha commentato Maurizio Molinari, capo ufficio del Parlamento europeo a Milano - è il palco adatto per celebrare la giornata dell'Europa, che cade il 9 maggio. Non c'è molto da festeggiare ma qualcosa da costruire, il futuro della Ue". "Abbiamo voluto - ha aggiunto - all'interno di Eurovision un momento per la pace e solidarietà: la kermesse canora nasce come manifestazione che unisce".