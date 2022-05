Bardonecchia, con le azalee della ricerca raccolti quasi 3.700 euro per la ricerca sul cancro

Le volontarie di Bardonecchia dell’AIRC, Fondazione per la Ricerca sul Cancro, nella giornata di oggi, domenica 8 maggio, in contemporanea con ventimila volontarie impegnate lungo la Penisola, sono tornate in piazze per distribuire, in Piazza Alcide De Gasperi e sul sagrato della Chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito, 240 belle composizioni floreali di “Azalee della Ricerca”.