Studio di ricercatori Unito spiega come nascono nel cervello le cellule con il kit anti invecchiamento

Studio di ricercatori Unito spiega come nascono cellule con il kit anti invecchiamento

Nascono con un kit anti invecchiamento, alcune delle cellule del cervello chiamate oligodendrociti, specializzate nel dare supporto e protezione ai neuroni: è un'eredità nascosta e che viene alla luce solo quando c'è un pericolo e la loro scoperta potrebbe aprire la strada a nuove strategie sia per tutelare il cervello degli anziani, sia a future terapie contro malattie neurodegenerative. Pubblicato sulla rivista Nature Communications, il risultato si deve alla ricerca coordinata dall'Università di Torino, con il suo istituto Nico (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi), e condotta in collaborazione con gli Stati Uniti.

Gli oligodendrociti sono noti per essere le cellule del cervello che producono la guaina di mielina che assicura la conduzione dei segnali fra i neuroni, e appartengono alla famiglia delle cellule diverse dai neuroni, come gli astrociti e quelle della microglia. Non era chiaro, però, se e quanto queste cellule fossero diverse fra loro e quanto la loro eterogeneità potesse avere impatto sulla fisiologia o sulla patologia del sistema nervoso centrale.

Per scoprirlo i ricercatori si sono concentrati sulle cellule progenitrici degli oligodendrociti (Opc) e hanno scoperto che "uno degli aspetti di eterogeneità degli Opc è la loro diversa 'origine di nascita'", osserva Enrica Boda, prima autrice del lavoro, condotto con i colleghi di Unito Martina Lorenzati, Roberta Parolisi, Gianmarco Pallavicini, Ferdinando di Cunto, Annalisa Buffo (dipartimento di Neuroscienze e Nico) e Luca Bonfanti (dipartimento di Scienze Veterinarie e Nico), in collaborazione con Stephanie Bielas, dell'Università del Michigan, e Brian Harding, dell'Università della Pennsylvania e Children's Hospital of Philadelphia.