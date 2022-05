Eurovision 2022: oggi la cerimonia di apertura alla Reggia di Venaria

L'Eurovision entra nel vivo: oggi alla Reggia Venaria Reale tutte 40 le delegazioni sfileranno sul "Turquoise Carpet" a partire dalle 16 per la Cerimonia d'apertura della 66^ edizione del Song Contest.

L'evento sarà trasmesso in diretta su RaiPlay e sul canale Youtube di EBU, con Gabriele Corsi, Mario Acampa e Carolina Di Domenico che presenteranno la sfilata degli artisti e dei loro accompagnatori all’interno della Galleria Grande della Reggia, dove saranno accolti dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal Sindaco di Torino Stefano Lorusso, dall’Executive Supervisor dell’Eurovision Song Contest 2022, Martin Österdahl e dagli Executive Producers Simona Martorelli e Claudio Fasulo.

Ad aprire la sfilata sarà l'Albania con la cantante Ronela Hakati che parteciperà all'Eurovision con la canzone "Sekret" e che aprirà la prima serata di semifinali, martedì 10 maggio alle 21. A chiudere sarà invece l'Italia, con Mahmood e Blanco, in gara con "Brividi".

I due ieri hanno parlato alla stampa dell'esperienza e hanno dichiarato di essere pronti ma di volersi soprattutto divertire. Per Mahmood si tratta della seconda partecipazione al contest, aveva infatti già partecipato nel 2019 con "Soldi", mentre per il 19enne Blanco è la prima volta. "Non sentiamo la pressione - hanno dichiarato i due - Siamo qui per divertirci, questo è diventato il nostro motto".