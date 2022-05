Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri, un ferito all'ospedale Santa Croce

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze nella serata di ieri, sabato 7 maggio, sulla sopraelevata di Moncalieri. Poco prima delle ore 21, nel tratto tra San Paolo e Torino. forse a causa della pioggia il guidatore ha perso il controllo della sua vettura, andando a sbattere con violenza contro il guard rail.

L'uomo è stato condotto per sicurezza all'ospedale Santa Croce ma si è trattato di un codice verde. Praticamente distrutto il mezzo, mentre non sono state coinvolte altre auto e non vi sono state conseguenze sulla circolazione, visto che il traffico era quasi inesistente a quell'ora.

Sul luogo, oltre ai sanitari del 118, anche gli uomini della Polizia stradale.