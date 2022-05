Settimo Torinese, ritrovo al ristorante La Lenza per l'associazione Sikania. "Momento di ripartenza per tutti" [FOTO]

Ritrovo a pranzo per l'associazione Sikania

Una serata da trascorrere in compagnia, condividendo portate e tradizioni (ma anche una grande torta con il simbolo dell'associazione). Così è trascorsa, nelle ore passate, la giornata organizzata dall'associazione Sikania di Settimo Torinese, che al ristorante La Lenza di Volpiano ha dato vita a un momento conviviale.



All'appuntamento ha preso parte anche la sindaca di Settimo, Elena Piastra, che ha ricordato i progetti presenti e futuri dell'amministrazione. "È un periodo di grandi sfide e di grandi responsabilità. Nonostante i rincari delle materie prime, dal catrame a tutto ciò che serve per mandare avanti i cantieri e le lavorazioni. Il 2022 è un anno estremamente importante e dobbiamo essere bravi a sfruttarlo al meglio: ci sono molte risorse a disposizione e ci sono molti bandi cui attingere: in questo momento, al Comune di Settimo, sono arrivati 13 milioni di euro e gran parte, otto milioni, sono concentrate su Borgo Nuovo e il suo asse centrale. Ma anche la Pieve, l'anagrafe e il raddoppio di parco Berlinguer".