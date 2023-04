La foto della Mole Antonelliana nella "top ten" del concorso fotografico più grande al mondo

Una fotografia serale, con le Alpi innevate all’orizzonte, dello skyline torinese. E, al centro, la Mole Antonelliana, simbolo della città. È questo uno dei dieci migliori scatti dell’edizione 2022 di Wiki loves Monuments.

Il concorso fotografico più grande al mondo organizzato dai volontari dei progetti Wikimedia, coinvolge ogni anno fotografi professionisti e amatoriali per documentare monumenti e paesaggi culturali.

Solo lo scorso anno, il concorso ha visto la partecipazione di oltre 3.700 persone, documentando i monumenti di 39 Stati diversi con oltre 153.000 foto. In 12 edizioni complessive, Wiki Loves Monuments ha raccolto tre milioni di foto in tutto il mondo.

La vittoria dell’utente Abbrey82 è stata possibile grazie al Comune di Torino, che nel 2022 ha autorizzato per la prima volta la riproduzione dell’immagine della Mole, insieme ad una serie di altri monumenti in sua custodia. L’autorizzazione è necessaria perché le licenze libere su cui si basano Wikipedia e i progetti collaborativi permettono il riuso dei contenuti per qualsiasi scopo, incluso quello commerciale. In Italia, l’uso commerciale delle immagini dei beni culturali è fortemente limitato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che richiede l'autorizzazione degli enti proprietari o gestori del bene.

L'edizione italiana di Wiki Loves Monuments

Wikimedia Italia organizza ogni anno l’edizione nazionale del concorso globale, che si declina poi in diverse edizioni regionali e locali organizzate dai soci e i volontari dell’associazione.

Il concorso si svolge interamente online, in contemporanea in tutto il mondo, a settembre. La partecipazione è gratuita, caricando le proprie foto su Wikimedia Commons e seguendo una semplice procedura.

Per la prima volta nel 2022 Wiki Loves Monuments è stato organizzato in Italia intorno ad un argomento comune: i castelli e le fortificazioni.

Nel corso del 2022 sono stati 13 i concorsi regionali, per un totale di oltre 22.000 foto caricate su Wikimedia Commons, su un totale di 22.000 monumenti fotografabili.