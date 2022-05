Guidatore perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard rail dell'A5: portato in ospedale a Ivrea

Bruttissimo incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 maggio, sulla bretella dell'autostrada A5 tra Ivrea e Santhia, in direzione di Ivrea. Il conducente, forse per l'eccessiva velocità o per un attimo di distrazione, ha perso il controllo della vettura, finendo contro il guard rail.

Il guidatore era da solo a bordo e nell'urto, violentissimo, la macchina è andata quasi completamente distrutta, mentre il 60enne di Aosta è stato portato per accertamenti all'ospedale di Ivrea. Nessuna conseguenza, invece, per la circolazione, visto che il mezzo è finito fuori strada, conficcandosi tra le lamiere, come si vede nelle immagini correlate al pezzo.