Roberto Re: “Come comunicare efficacemente anche in situazioni di stress o nervosismo”

Creare e mantenere rapporti sani, positivi e duraturi con le persone che ci circondano nella vita di tutti i giorni, sia a livello personale che per lavoro, non è sempre semplice. A volte si tende a incolpare gli altri della scarsa qualità di alcune relazioni, ottenendo come unico risultato di peggiorare ulteriormente i rapporti. È importante invece, nelle relazioni interpersonali, imparare a costruire dei “ponti”, anziché innalzare dei muri.

Sono queste le tematiche principali che saranno affrontate nel corso del seminario online “Il Ponte della Comunicazione” di Roberto Re, che si svolgerà live il 14 maggio e in streaming il 15 maggio: 5 ore di lezione, in cui sarà possibile apprendere i principi fondamentali della comunicazione efficace e come utilizzarli in ogni situazione; le strategie vincenti per gestire le proprie emozioni ed evitare che prendano il sopravvento quando si comunica; e come sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda del proprio interlocutore, guidandolo in modo efficace.

Sarà inoltre possibile imparare come decifrare i messaggi non verbali e il linguaggio del corpo della persona che si ha di fronte e le domande chiave per comprendere meglio l’interlocutore e impostare la modalità di comunicazione più adatta ad ogni situazione.

“Il Ponte della Comunicazione è una full-immersion sulla comunicazione efficace finalizzata a risolvere i conflitti interpersonali e a creare e mantenere rapporti positivi nella vita”, spiega Roberto Re, professionista da 30 anni della formazione professionale, fondatore della Roberto Re Leadership School. “Imparare a comunicare in modo chiaro ed efficace può aiutarci ad evitare fraintendimenti e creare connessioni importanti, sia sul lavoro che nella vita privata”.

In dettaglio, gli argomenti affrontati durante il seminario sono:

- La sfida della comunicazione - I principi di comunicazione utili in ogni momento: al lavoro, in famiglia, con gli amici, nel public speaking e nella negoziazione.

- Il virus letale che distrugge le relazioni - ...e come evitare che si insinui nei rapporti personali e professionali (prima che sia troppo tardi).

- I 5 passi della comunicazione eccellente – Per scoprire le tecniche dei grandi comunicatori che permettono di fare una grande differenza nel modo in cui si comunica.

- Il Reality Check - Come abbassare l’intensità emotiva durante la comunicazione e disinnescare potenziali liti e incomprensioni.

- Le domande di qualità - Come comunicare i propri desideri, necessità e problemi in modo tale che siano accolti, ascoltati e compresi dagli altri.

- La comunicazione in situazioni di "crisi" - Come gestire un interlocutore arrabbiato senza farsi travolgere dalla sua emotività e mantenendo intatta la propria lucidità.

Prima del seminario i partecipanti riceveranno il Manuale del corso, mentre successivamente riceveranno il Manuale di comunicazione efficace "A Lezione di Comunicazione" e un bonus per una una sessione di Coaching individuale di 50 minuti con uno dei Personal Coach della Roberto Re Leadership School.

Le iscrizioni al corso sono aperte al link https://robertore.com/ponte-della-comunicazione-2022/









* * *









Roberto Re

30 anni di esperienza “sul campo”, più di 400.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri 1 della formazione europea. L’eccezionale comunicativa, l’instancabile energia, la carica motivazionale che è in grado di trasmettere sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale. Roberto Re ha lavorato tra gli altri con imprenditori, manager di aziende, personaggi dello spettacolo, calciatori e atleti, tra cui Jessica Rossi, medaglia d’oro olimpica nel tiro a volo nelle Olimpiadi di Londra 2012 e allenatori di squadre di calcio Nazionali e di serie A, ad esempio Roberto Mancini. Nel 1992 è uno dei soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer. I suoi libri, tra cui “Leader di te stesso”, “Smettila di incasinarti” e “Cambiare senza paura”, hanno superato le 900.000 copie vendute.