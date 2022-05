In piazza Castello un cuore di fiori di 3 metri dedicato ad Eurovision e alla pace

Musica e pace. E’ questo il messaggio che vuole lanciare il grande allestimento realizzato, in piazza Castello, dai fioristi torinesi di Ascom Confcommercio Torino e provincia. All’angolo con piazza Madama è stato realizzato una grande cuore di tre metri di altezza per due, con al centro un chiave di violino, già diventato set naturale per chi vuole scattarsi un selfie.

Omaggio alla pace e Eurovision

L’opera è stata composta da circa 200 piantine di begonie e fiori, affiancati da un intreccio di rami naturali di ulivo. “Vuole essere – ha commentato la presidente Maria Luisa Coppa – un omaggio all’Eurovision Song Contest e alla pace”. E dal punto di vista economico, le ricadute del festival musicale sono estremamente positive.

"Giornate di festa economica"

“Grazie a questo clima estivo, oltre agli alberghi e ristoranti – ha aggiunto la numero 1 di Ascom – si muove anche l’abbigliamento. Sono giornate anche di festa economica: dopo due anni e mezzo di pandemia è una boccata d’ossigeno”. “Sono ripartiti anche turismo e cultura, che sono stati penalizzati fortemente dal Covid”. E questa mattina Palazzo Madama ha ospitato anche la colazione con i “Maestri del Gusto”, che tutti i giorni portano giornalisti italiani e stranieri alle scoperte delle eccellenze enogastronomiche del territorio.