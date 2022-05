Per Eurovision Song Contest un missile "precipita" in piazza Castello

Un missile è caduto nella notte in piazza Castello. I passanti e turisti che questa mattina si sono trovati a camminare davanti a Palazzo Madama hanno potuto assistere ad un curioso spettacolo. A poca distanza del Media Center c'era infatti un razzo piantato nel selciato, che ha colpito prima dell'impatto la bandiera della pace.

Stop alla guerra

Si tratta di un'opera, realizzata dal collettivo di street art torinese Lumen art movement, per chiedere lo stop al conflitto in Ucraina. Su Instagram sono stati messi anche diversi video della performance notturna, accompagnati dalle parole di Bertolt Brecht: "Quanto più oscura l'ora, più vicino è il soccorso" .

Djokovic escluso dagli Australia Open

In occasione degli Australia Open gli artisti avevano affisso, sulla facciata del cinema Massimo, un manifesto con la foto di Novak Djokovic impegnato a colpire una pallina con le sembianze del Coronavirus. Un modo per interpretare la querelle che vedeva protagonista il tennista serbo, che non ha potuto partecipare agli Australian Open perché non vaccinato.