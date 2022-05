Rimosso un grosso sciame di api lungo una strada di Volpiano

Ieri, lunedì 9 maggio, la polizia municipale e operatori del servizio tecnico del Comune di Volpiano sono intervenuti in via Lombardore per rimuovere un grosso sciame di api formatosi sulla recinzione di un’abitazione, accanto alla strada; un esperto ha collocato le api all’interno di un’arnia, ripristinando le condizioni di sicurezza per i passanti.

"In queste situazioni - sottolinea la polizia municipale - non bisogna spaventarsi né agire autonomamente, con metodi improvvisati, bensì contattare il Comune per il recupero di sciami di api, mentre per i nidi di vespe e calabroni interviene il Comune se sono presenti in aree pubbliche, altrimenti è necessario contattare una ditta specializzata".