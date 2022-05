"Oriente disegnato": dal 12 maggio al 7 giugno Giorgio Ramella in mostra alla fondazione Amendola

Dalla prefazione di Maria Riccardi: “L’Oriente non è reale, è il suo Oriente personale perché lui in quei posti non ci è mai stato. Durante il viaggio nella fantasia ha tirato fuori i fogli e le matite e ha disegnato ciò che vedeva, libero dai vincoli della realtà”

La Fondazione Giorgio Amendola presenta una mostra dedicata ad Giorgio Ramella (Torino 1939), intitolata “Un Oriente disegnato”. Il catalogo della mostra è accompagnato dal testo di Maria Riccardi: “Ventitré disegni che sembrano usciti da un taccuino. Quel taccuino che Giorgio Ramella ha portato in una tracolla insieme alle matite colorate durante il suo viaggio in Oriente. L’Oriente che visita lui però non è reale, è il suo Oriente personale perché lui in quei posti non ci è mai stato. Durante il viaggio nella fantasia ha tirato fuori i fogli e le matite e ha disegnato ciò che vedeva, libero dai vincoli della realtà”.