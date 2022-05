Con "Papiro Tour” Barbania ci riporta nelle atmosfere dell'Antico Egitto

Dal 19 al 22 maggio, Barbania ci porterà per qualche giorno nell’Antico Egitto in occasione delle celebrazioni in onore di Bernardino Drovetti, console francese in Egitto, nato a Barbania nel 1776. Grazie alla sua preziosa collezione di reperti è nato, nel 1824, il Museo Egizio di Torino che quest’anno è partner dell’iniziativa con la concessione della mostra itinerante “Papiro Tour” che sarà inaugurata giovedì 19 maggio presso la rinnovata sede della Pro Loco.