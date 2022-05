Frana a Exilles, riaperta la provinciale 232 di Deveys a San Colombano

Nella serata di venerdì 6 maggio una frana a monte del versante, innescata dalle piogge in corso, sulla Sp 232 di Deveys al km 2+800 prima della frazione San Colombano di Exilles ha portato alla chiusura del tratto di strada per la presenza di un grosso masso in bilico. Nella mattinata di sabato è stato effettuato il disgaggio, ma la Sp 232 è rimasta chiusa ancora domenica e lunedì per completare i lavori di rimozione dei massi ed effettuare gli ultimi controlli. Oggi martedì 10 maggio la strada è riaperta e nuovamente percorribile senza limitazioni. .