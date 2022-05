Eurovision, il coronavirus mette a rischio l'esibizione de Il Volo domani: si studia una soluzione 'virtuale'

E' a rischio l'esibizione de Il Volo, ospite domani sera all'Eurovision Song Contest. Uno dei componenti del gruppo, Gianluca Ginoble, è risultato positivo al Covid.

Sul palco del Palaolimpico è in programma la partecipazione del trio con il brano 'Grande Amore', che vinse nel 2015 il Festival di Sanremo e fu terza all'Eurovision di quello stesso anno.

"Stiamo cercando una soluzione virtuale per farlo comunque partecipare e tenere in ogni caso la performance - ha spiegato il vice direttore di Rai1 Claudio Fasulo - Trasformiamo un problema in un'opportunità". Il cantante non ha sintomi e sta bene.