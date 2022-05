Al lavoro in bici, il Comune di Settimo premia con buoni sconto

Il Comune di Settimo premia con buoni sconto nei negozi chi sceglie la bici per andare a lavorare. Sta per partire un implemento del progetto "Merits", avviato già l'anno scorso grazie a Comune, Fondazione comunità solidale e Casa Dei Popoli, che consente ai settimesi di fare domanda per ottenere, a fronte di comportamenti virtuosi, crediti spendibili nelle attività commerciali.

Il progetto "Preferisco la bici", che parte in via sperimentale, sarà inizialmente aperto a 40 candidati. Potranno fare domanda le persone maggiorenni compilando, dal 13 al 23 maggio, i moduli che verranno pubblicati sul sito della Fondazione. I candidati dovranno possedere una bici omologata e utilizzarla per percorrere il tragitto casa-scuola o casa-lavoro. I controlli verranno resi possibili da una App che il ciclista dovrà scaricare e attivare nel momento in cui percorre il tragitto.

"Promuovere la mobilità sostenibile è un elemento fondante della nostra idea di città - dice l'assessore all'Ambiente Alessandro Raso - il progetto nasce per questo: valorizzare l'impegno di chi, con comportamenti quotidiani, tutela l'ambiente e la collettività. È un'idea già sperimentata in alcuni Comuni che ci è stata suggerita da un cittadino nell'ambito del Bilancio Partecipativo".