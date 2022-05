Casa Fools chiude la stagione con “Arte”: come una tela bianca mette in crisi un’amicizia

Gran finale per “Futura”, la stagione di Casa Fools – Teatro Vanchiglia scelta insieme al quartiere, che si avvia al termine con l’ultimo spettacolo in cartellone.

A chiudere la stagione venerdì 13 e sabato 14 maggio sarà “Arte”, commedia scritta da Yasmine Reza alla fine degli anni ‘80, tradotta in 30 lingue che le è valsa il premio Molière, interpretata da Mauro Bernardi, Elio D’Alessandro – autore anche delle musiche - e Alessandro Cassutti con la regia di Alba Porto. La messa in scena è realizzata dalla compagnia Asterlizze, nucleo di attori e attrici la cui ricerca si concentra sulle connessioni tra artisti e pubblico per interrogarsi su temi attuali attraverso una contaminazione di linguaggi: drammaturgia, performance, arti visive, nuovi media e la partecipazione viva dello spettatore.

“Arte” è una commedia brillante e ironica che si interroga sul valore dell’arte contemporanea e che ha come protagonisti tre amici di lunga data che incarnano tre differenti tipi umani: un dermatologo amante dell’arte, un ingegnere aeronautico e un rappresentante di articoli di cartoleria. L’acquisto da parte di uno dei tre di una tela bianca per duecentomila euro, si trasforma nel confronto fra le certezze e i punti di vista dei tre che si riveleranno estremamente differenti. Un testo pungente e acuto che scandaglia con sarcasmo le relazioni umane e rivela come i rapporti più stretti possano rapidamente degenerare di fronte a un dissenso. Attraverso una riflessione sull'arte contemporanea, “Arte” pone interrogativi universali sulle dinamiche psicologiche ed emotive della natura umana quando si parla di amicizia fra uomini, fatta anche di egoismi, ipocrisie e falsità.