Un successo a Venaria la prima serata dell'Euro Christian Music Festival

Si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 11 maggio, in una Gospel House di Venaria da “tutto esaurito”, la prima serata dell’Euro Christian Music Festival Torino 2022. Ideata dal direttore artistico Fabrizio Venturi con Gionathan De Stradis, direttore di produzione della Gospel House, l’iniziativa nasce dall'incontro del Festival della Canzone cristiana e della Gospel House.

Il direttore tecnico Piero Manicalchi ha coordinato gli aspetti operativi e tecnologici della produzione. La regia è stata affidata a Kevin Maniscalchi e a Roberto Rodis. Il secondo appuntamento, quello conclusivo, è fissato per venerdì 13 maggio, sempre alle 20.30. In tale occasione parteciperanno anche Russia e Ucraina che – in segno di disapprovazione nei confronti della guerra – non saranno in gara, ma si esibiranno insieme per diffondere, a livello mondiale, un messaggio di speranza e di pace tra le loro rispettive nazioni, attanagliate da una guerra disastrosa.

I Paesi che si sono esibiti, accompagnati dall'Orchestra diretta dal maestro Paolo Scarpulla e dal coro composto da Cristian Mangano, Katia Albiero e Nunzia Morgese , sono stati:

Olanda - Artista: BlackRockStar (Rivelino Ridges) - Brano: You give me reason

Argentina - Artista: Mikaela Sabrina - Brano: Poesia

Sud Africa - Artista: SaulCity - Brano: Silence

Brasile - Artista: Fra Vinicius (vincitore del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022) - Brano: Vale la pena (in portoghese)

Svizzera - Artista: Melissa Lischer - Brano: Always after you

Inghilterra - Artista: Josephine Eaton - Brano: Free

Repubblica Democratica del Congo - Artista: Don Alfred Imonda Iloko - Brano: Uniti si può (cantata in congolese)

Israele - Artista: Nothingless & Nitsan (duo) - Brano: Greater love

Italia - Artista: Shoek & Stella Sorrentino (duo) - Brano: Mi arrendo Ti arrendi

Repubblica di Mauritius - Artista: Brian Galchoolah - Brano: The crack

Svezia - Artista: Daali - Brano: When the stars begins to fall

La manifestazione è stata trasmessa in diretta radiofonica su Radio Mater e su Rtb, Radio Torino Biblica, coordinate dal direttore di produzione radio Stefano Cipriani.

Stefano Sparro ha condotto la kermesse canora insieme alla bellissima Adele Zappia, a Gionathan e a Venturi.

Il vicesindaco di Venaria Reale Giampaolo Cerrini ha portato i saluti del sindaco e della Giunta di Venaria Reale.

Diversi gli ospiti saliti sul palco della Gospel House, tra cui il musicista britannico Noel Hugh Robinson, il cui stile musicale fonde quello della musica cristiana contemporanea con quello della musica gospel, Venturi, che ha cantato il brano “Non ho più te", Gionathan, che ha interpretato “Tu mi hai amato per primo”, a cui era stato attribuito il premio "Alberto Testa" al Festival della Canzone cristiana Sanremo 2022 e Karen Marra, che ha cantato “That’s my story”.

Sono due le grandi novità dell’Euro Christian Music Festival Torino 2022: la prima rappresentata dal fatto che il vincitore parteciperà di diritto al Festival della Canzone cristiana Sanremo 2023; la seconda che la giuria è costituita da rappresentanti di etichette discografiche provenienti da diverse nazioni, che votano collegati via skype: ciò nell'intento di inserire il genere musicale della Christian music nel contesto delle case di produzione, fatto che, in Italia, non si è mai verificato.

A fine serata, i giurati esprimono le proprie preferenze, attribuendo un voto da 4 a 10 per ogni artista/nazione. In base ai giudizi emersi nel corso delle due serate verranno premiati: primo, secondo e terzo classificato; miglior testo, migliore composizione, migliore interpretazione e premio della stampa. Non si potrà votare per la propria nazione. Al termine delle due serate, i due presidenti di giuria – Stefano Rigamonti, compositore e vincitore dello Zecchino d’Oro, e Lidia Genta, cantante e vocal coach – procederanno alla sommatoria dei voti espressi dalle case discografiche.