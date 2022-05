I giochi in ricordo del piccolo Lorenzo Greco ancora senza targa

In foto, Lorenzo Greco

I giochi per bambini nel giardino di piazza Galimberti in ricordo del piccolo Lorenzo Greco aspettano ancora di essere nominati. Tutti i passaggi burocratici sono stati fatti ma purtroppo l’intitolazione ufficiale tarda ad arrivare.

L’iniziativa è partita prima della pandemia, nel 2016, da parte dell’associazione culturale Philadelphia e dei nonni di Lorenzo, Mario e Maria. Un gesto simbolico in memoria del piccolo venuto a mancare all’età di soli 12 anni per un improvviso attacco di cuore nel 2014, proprio il nel giorno del suo compleanno, il 3 febbraio. Da allora i nonni si sono sempre prodigati per l’installazione di defibrillatori nei luoghi sensibili e pubblici di tutto il Piemonte e d’Italia, tramite l’associazione Lorenzo Greco Onlus.

“Quest’intitolazione per loro è importante, ci tenevamo molto” spiega l’ex presidente dell’associazione commercianti Graziella Grasso. Un progetto presentato in Comune grazie anche alla collaborazione della Circoscrizione 8 e dell’allora presidente Davide Ricca. L’inaugurazione doveva avvenire insieme a quella della piazzetta interna ai Giardini in memoria dell’ex calciatore del Torino Calcio, Valentino Mazzola.

Oggi, due anni più tardi, tutte le pratiche burocratiche sono state completate, manca solo l’ultimo passaggio per apporre la targa tanto attesa.

“Abbiamo avuto l’ok dalla Toponomastica e dalla Questura. Abbiamo scritto al Vicario ma non abbiamo avuto nessun riscontro” conferma la presidente dell’associazione Filadelfia, Ivana Galvani.

Per sollecitare i tempi, l’associazione ha perciò scritto al Comune, ma non ha mai avuto risposta.