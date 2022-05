Terry va in pensione: dopo 26 anni Borgo Vittoria saluta la sua amata tintoria

Terry posa il ferro da stiro, chiude la saracinesca della sua tintoria e saluta con un sorriso il quartiere di Borgo Vittoria.

In pensione dopo 26 anni di servizio

Dopo 26 anni di onorato servizio, la storica commerciante di via Bibiana 56 va infatti in pensione, a godersi il meritato riposo. Il quartiere perde un punto di riferimento non solo per la grande professionalità dimostrata nel corso del tempo, ma anche per la gentilezza e la solarità riconosciuta da tutti i residenti. Terry, innamorata di Borgo Vittoria, si è infatti sempre spesa per il suo quartiere, partecipando alle iniziative social (del gruppo Io Compro in Borgo Vittoria) e non.

I ringraziamenti ai residenti della zona

"Ci tengo a condividere con voi un altro importante passo della mia vita: dopo 26 anni di emozioni, fatica, duro lavoro e tantissime gioie, Terry ha ceduto la sua amata tintoria che da lunedì 16 maggio avrà una nuova proprietà e figura di riferimento" scrive la commerciante. Terry in un primo momento affiancherà la nuova proprietà, aiutandola nei primi passi della nuova gestione.



"Donna forte e anche sensibile: nella vita e nel lavoro è andata avanti e da sola, distinguendosi tra molti, proprio per la sua solarità e voglia di condivisione" commenta Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro e alle Attività Produttive della Circoscrizione 5.



Ventra: "Mancherà a tutti"

"Da una parte sono felice, perché finalmente si potrà godere un po' di meritato riposo, dall'altro ci mancherà come commerciante attiva del borgo, perché come avevo già ricordato anche forse più di una volta, nonostante la sua posizione non troppo privilegiata, ha saputo resistere e anche brillantemente" conclude Ventra.



Tanti gli attestati di stima e le dimostrazioni d'affetto per una commerciante entrata nel cuore del quartiere Borgo Vittoria, arrivata all'ultimo fine settimana di lavoro. Una cosa è certa: Terry continuerà a vivere e ad amare il suo quartiere, i suoi clienti e le persone che l'hanno accompagnata in questo lungo e meraviglioso viaggio durato 26 anni.