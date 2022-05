Continua la febbre da Eurovillage: quasi esauriti tutti i 17mila posti

Continua la febbre da Eurovillage: quasi esauriti i 17 mila posti disponibili per la serata. Alle 18.50 il countdown indicava già 4.500 ingressi: ora ne rimangono poche migliaia. Effetto Mahmood E Blanco? Quello che è certo è che il Valentino ha di nuovo radunato una grandissima folla soprattutto di giovani venuti a ballare al concerto di Sweet Life Society e Roy Paci.

Al momento sembrerebbe confermata la notizia (o fake news?) sulla presenza al Valentino di Mahmood e Blanco, ovviamente dopo l'esibizione al Pala Isozaki davanti alla Giuria. Domani i due cantanti, che rappresentano l'Italia con la loro Brividi, saranno in gara insieme agli altri 24 finalisti e big five per la finale dell’Eurovision.