Torna il bando di Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT per la divulgazione dell’arte nelle scuole

Anche quest’anno torna il Bando aulArte, un progetto ideato e promosso dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, ente “art oriented” della Fondazione CRT, rivolto alle scuole del Piemonte e finalizzato a favorire la conoscenza e la divulgazione dell’arte contemporanea nell’ambito dei programmi scolastici.

Ponendosi in continuità con l’edizione 2024, la terza edizione di aulArte ha due obiettivi fondamentali: favorire l’avvicinamento e la divulgazione dell’arte contemporanea in ambito scolastico, promuovendo l’accesso ai luoghi di cultura da parte degli studenti e delle studentesse e la formazione degli insegnanti. L’edizione 2024 ha coinvolto 25 scuole del Piemonte per un totale di oltre 1.300 studenti.

Attraverso il bando (rivolto a tutte le scuole del Piemonte di ogni ordine e grado), la Fondazione metterà a disposizione un contributo totale di 60.000 euro, 2.000 euro per ognuna delle 30 scuole beneficiarie (in aumento rispetto alle 25 dell’edizione precedente), destinato a sostenere i costi delle uscite didattiche nei musei e nelle fondazioni di arte contemporanea del Piemonte: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Rivoli), Cittadellarte - Fondazione Pistoletto (Biella), Fondazione Ferrero (Alba), GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, PAV Parco Arte Vivente, Pinacoteca Agnelli (Torino).

Il termine per l’invio delle candidature è il 13 giugno 2025; l’annuncio delle scuole selezionate avverrà il 30 giugno.

Al contributo si affiancherà un programma gratuito di formazione docenti, che partirà nell’autunno 2025, a cura dei Dipartimenti Educazione delle istituzioni di arte contemporanea coinvolte, con l’obiettivo di fornire gli strumenti utili a sviluppare autonomamente una didattica che utilizzi l'arte contemporanea nell'ambito dei programmi scolastici. La scorsa edizione ha coinvolto più di 400 insegnanti di ogni ordine e grado.

“La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT crede profondamente nel ruolo educativo e formativo dell’arte contemporanea” – dichiara Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT. “L’arte non è soltanto uno strumento di espressione ma anche un potente veicolo per costruire il pensiero critico, promuovere la partecipazione culturale e favorire una cittadinanza attiva. Sostenere progetti come aulArte significa investire sul presente e sul futuro, esprimendo la nostra fiducia nelle giovani generazioni e nella loro capacità di interpretare il mondo attraverso nuove sensibilità.”

“Giunto con successo alla sua terza edizione, il bando aulArte ha quest’anno coinvolto un numero crescente di scuole piemontesi” dichiara Stefano Suraniti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. “Ampliando e approfondendo le esperienze delle due precedenti edizioni, la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT ripropone ed amplia il bando, con un finanziamento più importante e destinato a premiare ben 30 scuole di ogni ordine e grado. Una rinnovata occasione per continuare a lanciare preziosi stimoli sull’arte contemporanea per le nostre più giovani generazioni, attraverso l’introduzione alla conoscenza del mondo dell’arte e delle sue sfaccettature, la promozione della curiosità, lo sviluppo della creatività in campo artistico.”

L’impegno della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT comprende l’ideazione e progettazione dell’iniziativa, le linee guida per la sua messa in pratica e il contributo erogato ai 30 istituti, selezionati da un’apposita commissione secondo i criteri indicati nel bando, redatto in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale del Piemonte. Link al bando: https://vcloud.ilger.com/cloud15/index.php/s/dZwmXQFKRQicdBE

La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, ente “art oriented” della Fondazione CRT e principalmente attiva sul territorio regionale e locale, celebra quest'anno i suoi venticinque anni di sostegno all'arte contemporanea. Dalla nascita, nel 2000, la Fondazione mette in campo azioni concrete volte a valorizzare talenti e ad arricchire il patrimonio culturale, e alimenta un’estesa collezione di opere d’arte contemporanea, che oggi comprende oltre 900 opere di circa 380 artiste e artisti italiani e stranieri, diventata nel tempo tra le più prestigiose a livello nazionale e internazionale.