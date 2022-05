Bus Company converte due autobus a metano

Due autobus della flotta, infatti, sono stati selezionati per partecipare al programma europeo DUAL-NG per la conversione a metano dei veicoli pesanti.

I due bus Crossway Euro 5, originariamente alimentati esclusivamente a gasolio, sono stati convertiti a metano dalla BM Carrozzerie (azienda della Provincia di Brescia esperta in questi interventi) tramite l’installazione di nuove centraline, 4 bombole per gas CNG (gas naturale compresso) e l’impianto completo di iniezione del metano.

Il sistema differisce dai veicoli esclusivamente a metano in quanto rimangono presenti gli iniettori del diesel, rendendo dunque il sistema comprensivo di una doppia alimentazione (dual fuel).

Inoltre, sul veicolo sono stati installati sensori e valvole di sicurezza per evitare la fuoriuscita del gas metano, rendendo il funzionamento analogo a quello delle autovetture, con la fase di avviamento tramite gasolio e la successiva iniezione di gas in modo automatico e impercettibile per gli autisti e l’utenza.