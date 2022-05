Da Ronela Hajati a Conchita Wurst, un'altra serata di applausi per i cantanti dell'Eurovillage

Successo di nuovo dell'Eurovillage ieri per il concerto degli Est Ego e dei Sinplus al Parco del Valentino.

Le due bando si sono esibite tra gli applausi del pubblico torinese e hanno lasciato poi il palco a un numeroso parterre di artisti: da Ronela Hajati, la cantante albanese prima ad esibirsi all'Eurovision ma purtroppo eliminata in seminifinale, a Conchita Wurst, vincitrice austriaca del Song Contest nel 2014.

Acclamata anche Rosa Linn con la sua "Snap", l'artista della delegazione armena si esibirà in finale sabato 14 maggio, insieme agli 20 finalisti e ai Big Five.

In migliaia si sono poi fermati davanti ai tre maxischermi per guardare all'aperto la seconda semifinale di ieri sera.

Nel pomeriggio si è svolto anche un blitz da parte del Blocco Studentesco: davanti all'ingresso dell'Eurovillage hanno affisso lo striscione "La musica è rivolta, non arcobaleni".

The Sweet Life Society, Roy Paci e gli altri

Oggi il programma prevede di nuovo concerti dalle 17 a mezzanotte circa. Attesa soprattutto per The Sweet Life Society e Roy Paci che si esibiranno insieme ai rapper londinesi Too Many T's. Prima di loro la band di wrold electro patchanka, Kakawa, la Invictus Band, il musicteller Federisco Sacchi e Alessio Bondi. Dalle 20.30 salirà sul palco Davide Shorty con la rapper torinese Beba, mentre dalle 22.40, Mace, djset con strumenti inediti composti da corde, acqua, cereali e fibre naturali per la Fondazione Lavazza.