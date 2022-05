Nichelino-Moncalieri, la Partita del Cuore per raccogliere fondi per l'Ucraina

Quest'anno c'è un'altra Partita del Cuore che si affianca a quella ormai tradizionale inventata nel 1992, anch'essa con finalità benefiche: stasera, all'impianto Omnisport di via Berlinguer 40, assessori e amministratori di Nichelino sfideranno i 'cugini' di Moncalieri in un derby politico-calcistico che servirà a raccogliere fondi per i profughi ucraini.

Tutti in campo, dopo il rinvio del 6 maggio

La partita, inizialmente prevista il 6 maggio, era stata rimandata per il maltempo, ma oggi finalmente tutti in campo alle ore 19: l'ingresso è ad offerta libera con il ricavato che sarà destinato all'Associazione Carità Senza frontiere. Naturalmente sono possibili anche donazioni extra, indicando nella causale Moncalieri e Nichelino per l'Ucraina. I due sindaci, Giampiero Tolardo e Paolo Montagna, vestiranno i panni degli allenatori delle due formazioni di calcio a 7.

Tolardo e Montagna nei panni degli allenatori

Per Nichelino sono annunciati in campo, tra gli altri, gli assessori Franco Di Lorenzo e Alessandro Azzolina, oltre a Giorgia Ruggiero che indosserà i calzoncini e giocherà assieme ai calciatori uomini. Presenze femminili sono previste anche nella formazione di partenza di Moncalieri, che schiererà gli assessori Beppe Messina e Davide Guida.

Solidarietà e aiuto per l'Ucraina

"Lo sport è simbolo di solidarietà e fratellanza - hanno spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore allo Sport Franco Di Lorenzo - Sani principi che questa partita vuole rappresentare insieme alla vicinanza delle due amministrazioni e di tutti i cittadini al dramma che sta vivendo la popolazione ucraina. Giochiamo fianco a fianco questa partita affinché lo spirito di fratellanza coltivato dal calcio e dallo sport diventi uno strumento concreto di sostegno a chi soffre questa guerra assurda".