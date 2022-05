Eurovision, oltre l'80% delle imprese del commercio torinese sono soddisfatte della riuscita dell'evento

In primo piano la filiera del Turismo: dalla Somministrazione alle Guide turistiche, fino ai trasporti turistici con oltre il 35% delle risposte e che registrano il tutto esaurito, con il 30% in più delle presenze rispetto al weekend di Pasqua.

Segue il comparto del no food tra cui moda e abbigliamento che registra un aumento del 10% delle vendite. Exploit delle gelaterie con lunghe code soprattutto dove veniva presentato il nuovo gusto Euroskin in centro ma anche in zona Nizza, +22%. Solo una piccola percentuale soprattutto nelle periferie nord e sud di Torino segnala la necessità di un maggiore coinvolgimento negli eventi.

“Salutiamo con soddisfazione la riuscita di Eurovision apripista di una primavera che confermerà l’atmosfera positiva che si respira in questi giorni a Torino. Chiediamo alla città uno sforzo in più per pubblicizzare i grandi eventi che seguiranno. Serve coinvolgimento a tutti i livelli, Istituzioni Associazioni per lavoro congiunto, affinché siano sempre più numerose le ricadute positive sulle imprese e sull’economia della Città", dichiara Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia.