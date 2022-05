Al Castello di Moncalieri una grande festa in musica per Eurovision

L’Eurovision Song Contest, che manda in scena stasera la sua gran finale, promette emozioni anche a Moncalieri. Oggi, sabato 14 maggio, dalle ore 21 il Salone della Cavallerizza del Castello Reale ospiterà lo spettacolo Musicalmente in gioco-Giovani talenti torinesi per l’Europa inserito nel cartellone eventi off del contest musicale internazionale in programma a Torino nei prossimi giorni.

Protagonisti i giovani dell'Ensemble Futura

Sul palco l’Ensemble Futura, poliedrica formazione artistico-musicale che comprende al suo interno giovani musicisti, cantanti, attori, ballerini. Fil rouge della serata sarà il tema del Cammino, la ricerca della strada e il valore di percorrerla insieme, attraversando insieme ostacoli e condividendo gli stimoli. L’Ensemble Futura nasce dal progetto della rete La Musica del corpo, della mente e del cuore fondata nel 2015 per iniziativa dell’associazione Pequenas Huellas insieme all’USR Piemonte - Ufficio V Ambito Territoriale di Torino.

Più di cento giovani talenti impegnati

Sul palco saliranno più di cento giovani e giovanissimi diversi per età, cultura e abilità, provenienti da scuole e discipline differenti, ognuno con le proprie competenze e il proprio ruolo, si alterneranno sul palco e realizzeranno uno spettacolo che abbraccia varie forme di espressione. La manifestazione è il frutto di un lungo percorso educativo e di inclusione culturale e sociale, realizzato insieme ai docenti e ai direttori che ne curano con passione la preparazione.

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria contattando la Pro Loco Moncalieri (tel 0116407428 ed email prolocomoncalieri@gmail.com).

La soddisfazione di Laura Pompeo

“Una proficua sinergia tra Moncalieri e l’associazione Pequenas Huellas è la prima radice di questa bellissima iniziativa che rende la città e il Castello protagonisti dell’Eurovision – commenta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo - Una sinergia risalente al 2018, quando portammo alla Collegiata Santa Maria della Scala prima e in piazza Vittorio poi un folto pubblico per il diciassettesimo incontro musicale internazionale Giramondo per la pace. Fu un successo straordinario".

"Sono sicura che il pubblico verrà coinvolto e affascinato dal progetto portato avanti da Pequenas Huellas insieme alla rete La musica del corpo, della mente e del cuore, e dallo spirito che lo anima”, conclude l'assessore di Moncalieri.