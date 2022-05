Dopo Eurovision, Torino si dà al cinema: corso Moncalieri si ferma per Scamarcio

Dopo la musica internazionale è il momento del cinema. Torino batte il ciak e, per una mattina, assiste alle riprese di "2 win", la nuova pellicola che vede Riccardo Scamarcio protagonista.

Pellicola anni Ottanta

Dopo la folla per Eurovision, adesso regna il silenzio per non disturbare le cineprese che hanno bloccato per qualche ora corso Moncalieri, nella zona di corso Lanza. Si tratta di alcune scene che riportano l'orologio indietro di alcuni decenni, con auto d'epoca e vestiti decisamente pesanti (e fuori stagione).

Attesa per "Fast & furious"