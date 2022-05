Gassino, di nuovo una festa per l'edizione 2022 della Sagra del Grissino: quando il gusto incontra le tradizioni [FOTO]

Edizione 2022 per la Sagra del Grissino di Gassino: una tradizione che si rinnova e che ha portato nelle strade, accanto ai sapori, anche i colori e i costumi della storia del territorio.



Alla base di questi festeggiamenti, un'associazione volenterosa e motivata che ha dovuto aspettare due anni per lo stop legato al Covid. "A ottobre organizzeremo anche grissino e cioccolato - spiega Mauro, uno dei responsabili dell'associazione - e speriamo di andare ancora avanti a lungo".



E insieme al gusto, anche la musica ha trovato il suo spazio grazie alla partecipazione del corpo musicale di Gassino e di San Raffaele Cimena, riunite in un unico concerto. Prima di loro, anche la filarmonica di Arignano.



"Trovo sia molto bello rivederci tutti insieme - ha commentato il sindaco di Gassino, Paolo Cugini - in una giornata così ricca di eventi e appuntamenti. Senza l'impegno di tante persone che hanno lavorato in questi mesi, non sarebbe stato possibile". "Ho visto tantissima gente contenta, felice: un pezzo di questa felicità è merito di chi si è impegnato per gli altri".