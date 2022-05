"Differenze", all'Istituto Primo Levi l'evento finale con Uisp e rete DiRe

E' fissato per mercoledì 18 maggio alle 10, presso l'istituto Primo Levi di corso Unione Sovietica 490, l'evento finale del progetto “Differenze”, promosso da UISP e dalla rete DiRe. donne in rete contro la violenza, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un percorso lungo oltre 7 mesi, a cui hanno collaborato direttamente o indirettamente. 55 gli alunni e le alunne coinvolte direttamente e altri/e 50 coinvolti/e come classi di controllo. A questi numeri si aggiungono le figure coinvolte indirettamente, quali le altre classi, le famiglie, le amicizie all'esterno di quelle scolastiche, dove i ragazzi e le ragazze hanno riportato la loro esperienze con il progetto Differenze. Tre gli appuntamenti dedicati ai moduli teorici, 3 ai laboratori di role-playing, 6 ai laboratori sportivi, 6 alla ideazione e conduzione della campagna di comunicazione e sensibilizzazione, 1 alla realizzazione dell'evento finale. E poi 19 appuntamenti in tutto della durata di 2 ore ciascuno per un totale di 38 ore e 14 i Comitati UISP coinvolti in Italia.