Blackout a San Salvario e Mirafiori, negozi al buio e ascensori fermi

C'è una parte di Torino che è al buio da quasi due ore. Un blackout sta interessando alcune zone di San Salvario, soprattutto via Nizza e zona Molinette, e Mirafiori, con la luce saltata in molti negozi ed abitazioni, con problemi diffusi.

I bar, senza la corrente, non posso servire caffè e cappuccini, ma soprattutto sono fermi gli ascensori, con il rischio panico e paura se qualche persona fosse rimasta bloccata. Persone con i passeggini che abitano ai piani alti non possono risalire a casa, visto che gli ascensori sono fermi.

Alcuni negozi hanno la luce regolarmente accesa, probabilmente perché dotati di generatori aggiuntivi, che entrano in funzione proprio nei casi di blackout.

La metro per fortuna viaggia regolarmente e funzionano anche gli ascensori, mentre a conferma del fatto che qualcosa non vada risultano spenti i tabelloni che segnalano gli orari e i passaggi. Il fatto che i semafori funzionino regolarmente indica che il problema esiste ma forse non è troppo diffuso. I Vigili del fuoco al momento non segnalano situazioni di particolare criticità.