Incidente sulla tangenziale, allo svincolo Falchera: auto distrutta ma nessuna persona ferita

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 maggio, sulla tangenziale nord di Torino, ma per fortuna le conseguenze sono state molto limitate.

Attorno alle 15.40, per ragioni ancora da chiarire, due veicoli si sono scontrati all'altezza dello svincolo Falchera, in direzione Aosta. Malgrado la violenza dell'impatto, che ha quasi distrutto uno dei due messi, non ci sono stati feriti.

Molte limitate anche le conseguenze per la circolazione, visto lo scarso traffico dell'ora. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polstrada per i rilievi del caso.