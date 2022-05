Il giovedì nero della viabilità torinese: la metro si blocca e i vagoni si riempiono

“Attenzione, per cause tecniche il servizio è momentaneamente sospeso”. Ha scelto il giorno peggiore in assoluto la metropolitana di Torino per fermarsi. Il giovedì nero della viabilità, tra migliaia di persone in arrivo al Salone del Libro e il Consiglio d’Europa, con il centro bloccato per la presenza dei ministri degli Esteri a Torino.