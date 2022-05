Incendio brucia 5 auto in una frazione di Ivrea, probabile l'origine dolosa

La polizia sta indagando su un incendio che, nella notte, ha danneggiato cinque auto parcheggiate in via Avignone, in frazione Torre Balfredo a Ivrea. Due di queste, una Smart e un furgone, sono state distrutte dalle fiamme.

I Vigili del fuoco hanno poi spento il rogo. A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari delle vetture che abitano nelle vicinanze. Non è escluso possa trattarsi di un incendio doloso.