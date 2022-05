Grugliasco, Amministrative 2022: dopo vent'anni i Verdi tornano nella coalizione di centrosinistra

Dopo vent’anni a Grugliasco, centrosinistra e Europa Verde - Verdi si presenteranno uniti in coalizione alle amministrative per la città. Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde -Verdi è giunto oggi in città per appoggiare la lista Europa Verde – Verdi per Grugliasco a Sinistra e il candidato sindaco Emanuele Gaito e ha sottolineato l’importanza della scelta.

"Il candidato sindaco Gaito e i vertici dei verdi territoriali a Grugliasco hanno fatto un buon lavoro e hanno capito come sia importante strutturare insieme programmi che guardino al futuro dei nostri figli e delle nostre comunità: verde non è solo una tendenza di moda o un colore da mettere in un simbolo – ha dichiarato Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde – Verdi – . E' qualcosa di più: è un modo di intendere le politiche dalla salute allo sviluppo, dal lavoro all'istruzione. Per questo i verdi a Grugliasco tornano insieme al centrosinistra con Emanuele Gaito candidato sindaco - conclude Bonelli – e auspico che l'esempio possa essere raccolto anche altrove. Ora e nel futuro prossimo. Grugliasco sia un laboratorio di alleanze future anche in altre città italiane. Si vince così. Si vince uniti".

"Per fare un altro passo avanti è necessaria la dovuta attenzione all'ambiente e al nostro territorio. Ne abbiamo uno solo e dobbiamo curarlo, tutelarlo, valorizzarlo – ha sottolineato il candidato sindaco Emanuele Gaito – . Per questo l'amministrazione precedente si è impegnata ottenendo buoni risultati in materia di riduzione del consumo di suolo, di valorizzazione del verde e di spazi restituiti alla comunità. Noi dobbiamo e vogliamo fare di più: le evoluzioni climatiche non aspettano, dobbiamo essere noi pronti a prevenire con scelte adeguate che una politica attenta e corale può prendere con giudizio. L'ingresso di Europa Verde – Verdi per Grugliasco a Sinistra nella coalizione, dopo vent'anni di assenza, è motivo di orgoglio per noi. Siamo pronti a lavorare insieme su punti del programma che ci vedono forti alleati. Insieme faremo un altro passo avanti. Sono certo, anzi, che saranno molti di più".