Mal di schiena: il 24 maggio consulti gratuiti alla Città della Salute di Torino in occasione dell’Open Day Reumatologia di Fondazione Onda

A partire dal 12 maggio 2022 sul sito www.bollinirosa.it saranno disponibili indicazioni per la prenotazione dei diversi servizi gratuiti

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvolge il 24 maggio la Reumatologia della Città della Salute di Torino e quelle degli ospedali con i Bollini Rosa per offrire una giornata di servizi clinico-diagnostici ed informativi gratuiti dedicati al mal di schiena, un’esperienza comune e per questo spesso banalizzata e sottovalutata. Nella maggior parte dei casi il mal di schiena è riconducibile a cause di natura meccanica, ma può essere anche espressione di una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni.